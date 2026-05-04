Meteo Roma del 04-05-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle previsioni per Roma del 4 maggio 2026 alle 19:15, si segnala un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Al Nord, sono previsti alcuni tratti di nuvolosità e possibili rovesci. La situazione del cielo e le temperature sono monitorate in tempo reale, mentre i sistemi di ascolto delle sonde atmosferiche continuano a raccogliere dati sui ritrovamenti atmosferici e i fenomeni in transito.

meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di te in transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con pioggia e temporali al nord ovest sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni arriva il nord-est molte nuvole in transito sulle regioni del centro Ma col tempo Carlo piaciuto al mattino Salvo deboli piogge sulle coste della Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana Umbria e Lazio al sud nel corso della giornata nuvolosità in tutte le regioni del sud ma con tempo asciutto sia al mattino che al.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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