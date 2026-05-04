Alle prime ore del mattino, le previsioni meteo indicano condizioni variabili sul Nord Italia, con alcune regioni che registrano cieli nuvolosi e possibilità di pioggia. Il traffico sulle principali arterie stradali mostra un aumento di veicoli in transito rispetto alla notte precedente, con alcuni rallentamenti segnalati nelle aree più trafficate. Le temperature sono ancora basse, ma si prevede un lieve aumento nel corso della giornata.

meteo e ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con pioggia e temporali al nord ovest sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni arriva il nord-est molto il numero in transito sulle regioni del centro Ma col tempo però piaciuto al mattino Salvo deboli piogge sulle coste della Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana Umbria e Lazio al sud nel corso della giornata nuvolosità in tutte le regioni del sud ma con tempo asciutto sia al mattino che al.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 04-05-2026 ore 06:15

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