Memoria identità e Resistenza nella nuova produzione di SpkTeatro

Il Teatri Stabil Furlan ospita all’interno della sua rassegna Savôrs, l’anteprima dello spettacolo L’altra da me, all’interno della Sala Tsf nella nuova sede in via della Vecchia Filatura 10 a Torreano di Martignacco. Tre sono le giornate dedicate a questo particolare incontro con la storia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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