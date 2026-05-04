Memoria identità e Resistenza nella nuova produzione di SpkTeatro
Il Teatri Stabil Furlan ospita all’interno della sua rassegna Savôrs, l’anteprima dello spettacolo L’altra da me, all’interno della Sala Tsf nella nuova sede in via della Vecchia Filatura 10 a Torreano di Martignacco. Tre sono le giornate dedicate a questo particolare incontro con la storia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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In memoria del Grande Torino basilica di Superga a Torino - facebook.com facebook
“È qui che sei venuto, se hai memoria / del resto e anche di me che non so niente.” —Francesco Scarabicchi #LeStagioniDellaVita a #SalaLettura x.com