Il governo annuncia una visita nel Caucaso con l’obiettivo di concludere accordi nel settore energetico. L’intenzione è anche quella di rispondere alle critiche provenienti dall’opposizione. La missione prevede incontri ufficiali con rappresentanti delle autorità locali e imprese del settore. La visita si inserisce in un quadro di azioni volte a garantire nuovi contratti e a rafforzare i rapporti bilaterali.

La strategia non è solo tamponare l’incombente emergenza di approvvigionamento energetico per il nostro Paese. L’intenzione è trasformare la penisola italiana in un hub energetico europeo. Proiettato nel Mediterraneo. Agganciato con l’Africa del Nord (Libia ed Algeria). Ma anche offrire un rifornimento costante e differenziato- il famoso mix energetico più difficile da far saltare in base agli equilibri geopolitici dei Paesi fornitori- agli altri stati europei. Le crisi politica-bellica prima con la Russia (che garantiva il 40% delle forniture), adesso con l’Iran ha messo in luce le fragilità energetiche di un continente attaccato a “mammelle” instabili.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, la missione nel Caucaso: chiudere i contratti sull'energia e zittire le opposizioni

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