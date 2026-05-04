Melodie sperimentali tra jazz hip hop e funk | al Bonci si apre il tour estivo dei Cmon Tigre
Sabato 9 maggio si terrà un concerto al Teatro Bonci di Cesena, segnando l'inizio del tour estivo di C’mon Tigre. Il collettivo musicale, formato da artisti provenienti da diversi paesi, propone un repertorio caratterizzato da sonorità che mescolano jazz, afro-jazz, hip hop e funk in modo originale. La performance rappresenta il primo appuntamento di una serie di concerti previsti per la stagione estiva.
Con il concerto in programma al Teatro Bonci sabato 9 maggio, Cesena apre il tour estivo di C’mon Tigre, collettivo cosmopolita che ha sviluppato negli anni un paesaggio sonoro difficile da classificare, fusione ipnotica di jazz, afro-jazz, hip hop e funk.Per il suo approccio innovativo alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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