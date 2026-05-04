Il club europeo di alto livello ha aperto le trattative con il portiere francese, attualmente sotto contratto fino al 2031, che potrebbe ricevere la fascia da capitano. La società rossonera, dal canto suo, sembra intenzionata a confermarlo, dopo averlo portato a Milano nel 2021 per sostituire il precedente titolare. Le discussioni tra le parti sono in corso, ma non ci sono segnali che indicano un imminente addio.

Il top club europeo può ‘tentare’ il francese ma anche lo stesso club rossonero. I dettagli Contratto fino al 2031, fascia da capitano al braccio. Maignan è destinato a restare al Milan, a proseguire nell’avventura iniziata nel 2021 quando raccolse la pesante eredità di Donnarumma. A meno che il grande club europeo, tra i due-tre più importanti al mondo, non decida davvero di puntare su di lui già a partire della prossima stagione. Grande offerta sul tavolo: Maignan e l’addio al Milan, le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it In Spagna danno il portiere francese nel mirino del Real Madrid. Per ‘El Nacional’ il quasi 31enne di Cayenne è uno dei quattro candidati alla eventuale successione di Courtois.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Maxi offerta sul tavolo: Maignan e l’addio al Milan, le ultime

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