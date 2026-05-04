Maxi controlli nelle vie della movida | identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici

Nella notte tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nelle vie più frequentate del centro storico, inclusi i punti di maggiore aggregazione come piazza Roma e piazza Trento e. Durante l’operazione, sono state identificate oltre 100 persone e sono stati trovati cinque minorenni che bevevano alcolici senza autorizzazione. L’attività si è protratta dalle 20 fino alle prime ore della mattina successiva.

Maxi controlli della polizia di Stato nelle vie della movida monzese. Dalle 20 di sabato 2 maggio alle 2 di notte di domenica 3 maggio le pattuglie della questura di Monza hanno eseguito una raffica di controlli nelle vie del centro storico (anche nelle centralissime piazza Roma e piazza Trento e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli notturni nelle zone della movida, identificate 92 persone Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici; Movida sicura in Valle. Controlli interforze. Sospesa l’attività di un locale; Catania, pugno di ferro sulla movida: raffica di denunce, sequestri e sanzioni nel weekend; Maxi controlli sul litorale: 9 arresti nel ponte del 1° Maggio. Controlli nella movida, bambino con un coltello di 15 centimetriControlli a tappeto dei carabinieri nel giorno del Festa dei Lavoratori in diverse zone di Napoli, con un bilancio che evidenzia numerose irregolarità tra sicurezza, lavoro e rispetto delle norme. Le ... ilfattovesuviano.it Più di 100 controlli nelle vie della movida. Arrestato spacciatore in flagranza a NovateControlli e sicurezza. La notte scorsa si sono svolte le operazioni interforze nelle zone della movida, fra piazza Gae Aulenti e corso Como. I Carabinieri della compagnia Duomo, con il supporto del 4° ... ilgiornale.it Ciak Telesud. . A Randazzo controlli dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane: denunciate 9 persone per gioco d’azzardo in concorso in una bisca clandestina - facebook.com facebook