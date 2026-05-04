Mattarella campioni non solo nel tennis Il ricordo di Zanardi

Il Quirinale si è colorato di azzurro in occasione di un evento dedicato al tennis italiano, con il Presidente della Repubblica che ha incontrato le squadre nazionali maschili e femminili, recentemente vittoriose ai campionati mondiali. Durante l'incontro sono stati ricordati anche i successi di altri atleti italiani, tra cui un pilota paralimpico scomparso di recente. La cerimonia ha celebrato i risultati sportivi più recenti e il contributo di questi atleti allo sport nazionale.

Il Quirinale si tinge d’azzurro per celebrare l’epoca d’oro del tennis italiano. Il Presidente Mattarella ha ricevuto le nazionali maschili e femminili reduci dai trionfi mondiali. Servizio di Leonardo Possati TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella, campioni non solo nel tennis. Il ricordo di Zanardi Mattarella, campioni non solo nel tennis. Il ricordo di Zanardi Notizie correlate Mattarella premia i campioni: il tennis italiano è sul tetto del mondo? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno conquistato i titoli mondiali? Come ha spiegato Mattarella la natura di questo successo sportivo?... Il presidente Mattarella celebra il tennis azzurro: “Queste vittorie non sono delle fiammate”. C’è una dedica ad Alex ZanardiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane di tennis, protagoniste di una pagina storica: la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morte Alex Zanardi, da Meloni a Mattarella il cordoglio e il ricordo; Assalto al Foro: già 21 italiani in gara. Gli azzurri oggi ricevuti da Mattarella; La morte di Alex Zanardi, le reazioni del mondo politico e sportivo; Da Mattarella alla F1, il mondo intero piange Zanardi. Mattarella riceve i tennisti azzurri: Aspettiamo gli Internazionali, non solo per Sinner. Poi l’omaggio a ZanardiSara Errani e Jasmine Paolini (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse) La centralità del nostro ... msn.com Mattarella riceve i tennisti azzurri al Quirinale: «Guardiamo agli Internazionali con fiducia, sarò a tifare con voi». E poi ricorda ZanardiIl capo dello Sato ha accolto il presidente del Coni, della Federtennis, i capitani e i giocatori e le giocatrici che hanno vinto Coppa Davis e Billie Jean King Cup ... corriere.it Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Colle la Nazionale di tennis che ha raggiunto grandi risultati nel 2025, primo fra tutti la Coppa Davis - facebook.com facebook Il tennis azzurro da #Mattarella: "Un onore immenso rappresentare questo paese" x.com