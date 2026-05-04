La discussione sul 21° scudetto si concentra sulla mancanza di una lista ufficiale di arbitri preferiti dalla Federazione, mentre la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta su alcune partite chiave. Tra i temi al centro delle indagini ci sono alcune gare in cui sono stati coinvolti arbitri, tra cui un ex designatore. La questione riguarda anche un procedimento giudiziario che mette in discussione l'integrità di alcune decisioni arbitrali durante la stagione vincente.

? Cosa scoprirai Quali partite sono sotto la lente della Procura di Milano?. Perché l'inchiesta su Rocchi mette in dubbio il titolo vinto?. Come ha fatto Chivu a guidare l'Inter verso lo scudetto?. Chi saranno i nuovi acquisti italiani per mantenere il primato?.? In Breve Marotta elogia Cristian Chivu per la guida tecnica verso il ventunesimo scudetto.. Strategia mercato prevede innesti italiani per bilanciare giovani talenti e veterani.. Indagini Procura Milano riguardano match Udinese-Parma, Bologna-Inter e semifinale Coppa Italia.. Rocchi è accusato di concorso in frode sportiva per presunte pressioni arbitrali.. Giuseppe Marotta celebra il ventunesimo scudetto dell’Inter dopo la vittoria contro il Parma, respingendo con fermezza le accuse legate all’inchiesta che coinvolge il designatore Rocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marotta sul 21° scudetto: non esiste una lista di arbitri graditi

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