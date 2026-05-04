Ieri, 3 maggio, Marco Masini è stato ospite a “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini. Durante l’intervista, il cantante ha parlato della lotta di sua madre, sottolineando che ha creduto fino all’ultimo respiro nella possibilità di raggiungere gli obiettivi. Ha anche commentato la difficoltà di scrivere canzoni su un rapporto con un’altra persona, citando la mancanza di empatia tra lui e un’altra figura maschile. Ha concluso affermando di non aver compreso molto dell’universo femminile.

Marco Masini è stato ospite a “ Da noi. a ruota libera”, ieri 3 maggio, da Francesca Fialdini. “Dell’universo femminile non ho capito nulla. Però è un viaggio continuo alla ricerca di noi stessi,- ha affermato Masini – perché all’interno delle donne che mi hanno accompagnato nella mia vita ho trovato tanto di me stesso”. L’artista ha parlato della madre, morta quando era ancora bambino: “Mia madre ha sempre lottato e ha creduto fino all’ultimo respiro che si potessero raggiungere gli obiettivi. Non ha mai dubitato di me. Mia sorella Susanna è diventata mia madre a 13 anni e continua a prendersi cura di me ancora oggi”. Fedez e Marco Masini si sono classificati al quinto posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”: “Sono molto felice, è un momento fortunato e sto cercando di godermelo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marco Masini: “Mamma ha lottato e creduto fino all’ultimo respiro che si potessero raggiungere gli obiettivi. Fedez? Difficile scrivere quando manca empatia tra due uomini”

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