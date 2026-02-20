Quando Eric Dane raccontò la malattia | Combatterò fino all' ultimo respiro Ho due figlie vorrei vederle crescere

Eric Dane, noto attore di 53 anni, è morto a circa un anno dalla scoperta della sua sclerosi laterale amiotrofica, malattia che aveva annunciato pubblicamente. La diagnosi ha segnato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia. Prima di perdere la battaglia, Dane aveva parlato della sua volontà di lottare fino alla fine, desiderando vedere crescere le sue due figlie. La sua morte porta alla luce le difficoltà legate a questa malattia e il suo impatto sulle persone coinvolte. La famiglia ora si prepara a ricordarlo.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” L'attore protagonista di serie tv come Euphoria e Grey's Anatomy è morto a 53 anni. Lui stesso aveva parlato pubblicamente della sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che gli era stata diagnosticata Eric Dane è morto all'età di 53 anni, a circa un anno dalla diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che lui stesso aveva reso pubblica. "Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita", aveva detto l'attore protagonista di popolari serie tv come Euphoria e Grey's Anatomy: "Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l'ora di tornare sul set di 'Euphoria' la prossima settimana".🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Eric Dane sulla sua battaglia contro la Sla: «Ho due figlie, voglio vederle crescere. Combatterò fino all'ultimo respiro»

Leggi anche: Eric Dane, attore di Grey's Anatomy, e la dura battaglia contro la SLA: "Ho due figlie, vorrei vederle crescere"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.