Madre e figlia sono decedute a Campobasso subito dopo lo scorso Natale in seguito a un avvelenamento da ricina. Le indagini della procura si concentrano ora sull'analisi di computer e telefoni sequestrati, nel tentativo di chiarire le cause e le responsabilità dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre i dettagli sulla dinamica e sui possibili autori restano ancora riservati.

AGI - Morirono per un avvelenamento da ricina: si attendono novità nell'inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia decedute a Campobasso subito dopo lo scorso Natale. L'inchiesta sugli avvelenamenti da ricina . La Procura di Larino che coordina le indagini, ha stabilito che oggi, lunedì 4 maggio la polizia si recherà di nuovo presso la casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per prelevare tutti i dispositivi elettronici (cellulari, computer, tablet, chiavette usb) appartenuti alle due vittime. Oggi il nuovo sopralluogo della polizia . A svolgere l'operazione saranno gli agenti della polizia scientifica che entreranno nella struttura alle 10 di mattina.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina: pc e telefoni al vaglio dei pm

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