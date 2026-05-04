Un grave lutto ha colpito Gaetano Zeoli, responsabile dell’area tecnica del settore femminile della Salernitana e con una lunga esperienza come allenatore nel calcio giovanile. La figlia di Zeoli, Luisa, è deceduta all’età di 44 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra i membri della società calcistica e i suoi sostenitori. Zeoli si trova ad affrontare questo momento difficile dopo la perdita della figlia.

. Un grave lutto ha colpito Gaetano Zeoli, allenatore di lungo corso con esperienza nel calcio giovanile e attuale responsabile dell’area tecnica del settore femminile della Salernitana. È scomparsa la figlia Luisa Zeoli, lasciando un profondo dolore nella famiglia e nell’ambiente sportivo salernitano. Il cordoglio della Salernitana. La U.S. Salernitana 1919 ha espresso la propria vicinanza al dirigente con un messaggio di cordoglio, condiviso da dirigenza, staff tecnico, atlete, atleti e collaboratori. Un abbraccio ideale, quello del mondo granata, rivolto a Gaetano Zeoli e ai suoi cari in un momento di grande dolore, che ha unito l’intera comunità sportiva nel segno della solidarietà.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lutto per Gaetano Zeoli, muore la figlia Luisa a 44 anni: il cordoglio della Salernitana

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