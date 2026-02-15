Alice Mangione | da tv a teatro con Cruda e nuda uno spettacolo ironico tra stand-up e tarocchi

Alice Mangione ha deciso di passare dalla televisione al teatro perché vuole esplorare nuovi modi di raccontare la sua comicità. La sera stessa, portando sul palco un mix di stand-up e battute ironiche sui tarocchi, si esibirà al Teatro Masini di Faenza, seguita dall’appuntamento a Ravenna. La sua performance promette di sorprendere il pubblico con un sorriso e qualche riflessione sul mondo che ci circonda.

Alice Mangione porta la sua comicità senza filtri sul palco di Faenza e Ravenna. L’attrice e comica Alice Mangione debutterà con il suo primo spettacolo da solista, “Cruda e nuda”, stasera al Teatro Masini di Faenza e domani al Teatro Alighieri di Ravenna. Lo spettacolo, scritto con Manuela Mazzocchi, promette uno sguardo ironico e dissacrante sulla vita e le relazioni umane, con un tocco originale: l’uso dei tarocchi come strumento di riflessione. Dalle origini televisive alla stand-up comedy. Alice Mangione ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2004, entrando a far parte del cast di “Mai dire martedì”, il programma che ha lanciato numerosi talenti della comicità italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alice Mangione, la stand-up comedian di Ravenna, porta sul palco del Teatro Alighieri il suo primo spettacolo da solista,

La stand up comedian Alice Mangione ha portato sul palco del Teatro Masini di Faenza uno spettacolo intimo e diretto.

