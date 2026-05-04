L'allenatore si è mostrato soddisfatto del percorso fatto dai suoi giocatori durante la maturità stagionale. Ora, l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta, con la squadra pronta a cambiare modulo per affrontare la sfida. La partita si è rivelata un momento importante per rafforzare l’identità collettiva del gruppo. La sfida in trasferta rappresenta un banco di prova per la formazione.

? Cosa scoprirai Come farà Longo a cambiare modulo per la sfida in trasferta?. Chi ha trasformato la partita in un momento di identità collettiva?. Perché il portiere avversario ha impedito il vantaggio dei crotonesi?. Quanto ha influito la febbre di Gallo sulla prestazione del gruppo?.? In Breve Gallo ha giocato con 38 gradi di febbre percorrendo quasi 10 chilometri.. Il portiere avversario ha effettuato tre parate decisive durante la gara.. Longo prevede un modulo con due punte e l'inserimento di Maggio.. Il Crotone affronterà la Casertana mercoledì prossimo in trasferta.. Emilio Longo esprime soddisfazione per la maturità mostrata dal Crotone dopo il passaggio del turno, proiettando però la squadra verso l’imminente sfida contro la Casertana prevista per mercoledì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Longo: soddisfazione per la maturità, ora testa alla Casertana

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