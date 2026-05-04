Loast at Sea

Nelle opere di Lou Duca si nota una forte attenzione all’antico e al classico, con un focus sul “reperto”. L’artista valorizza le crepe e le ferite del passato, interpretandole come possibili spazi di rinascita. Questa visione si riflette nella sua ricerca artistica, che si concentra su elementi storici e sul valore che possono assumere nel presente. La sua arte si muove tra memoria e rinascita, senza rinunciare a un legame con le radici del passato.

Nella lettura delle opere di Lou Duca non si può prescindere da una costante celebrazione dell'antico, del classico, del "reperto"; una visione che vuole vedere nelle crepe e nelle ferite del passato una sorta di spazio di rinascita.Il passato, non assume però un sapore nostalgico, ma è vita.🔗 Leggi su Romatoday.it Lost at sea Notizie correlate Leggi anche: Sea Watch, Tribunale: no a denigrazione “Rinforzi” per The Italian Sea GroupTitolo in calo in Borsa per “The Italian Sea Group”, ma la società annuncia un rafforzamento economico.