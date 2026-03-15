Durante un’operazione nelle zone vicino alle stazioni di Monza e Carnate, le forze dell’ordine hanno effettuato circa 200 controlli, elevando multe per un totale di 4.500 euro. L’intervento ha coinvolto più corpi di polizia e si è concentrato sul controllo del rispetto delle norme. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui reati specifici scoperti.

Una vasta operazione di polizia ha interessato le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie di Monza e Carnate, coinvolgendo diverse forze dell’ordine. Nel corso dei controlli sono state identificate quasi 200 persone, mentre l’intervento sanitario dell’ATS ha portato all’irrogazione di sanzioni per un importo totale di 4.500 euro. L’azione si è svolta con il coordinamento tra la Questura di Monza, il Reparto prevenzione crimine Lombardia, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e un’unità cinofila antidroga. L’obiettivo era verificare la sicurezza pubblica e rispettare le normative sanitarie negli esercizi commerciali della zona. La mappa operativa tra Monza e Carnate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza e Carnate: 200 controlli, 4.500 euro in multe

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