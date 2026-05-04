Live Roma-Fiorentina 3-0 | Hermoso col piattone per il tris capitolino

La serata di lunedì all’Olimpico ha visto la Roma affrontare la Fiorentina in una sfida valida per la giornata di campionato. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa, grazie anche a un gol di Hermoso che ha segnato con un colpo di piatto. Entrambe le squadre cercavano punti importanti per la classifica, considerando l’obiettivo di qualificarsi alle competizioni europee.

Roma – Monday Night per la Roma di Gian Piero Gasperini, che all’Olimpico ospita la Fiorentina di Vanoli per un match che, risultati del weekend alla mano, mette in palio punti pesanti per la rincorsa all’Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Konan, Braschi, Parisi, Pirro, Fabbian.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Fiorentina 3-0: Hermoso col piattone per il tris capitolino Notizie correlate Leggi anche: Jagiellonia Fiorentina 0-3 LIVE: tris di Piccoli! Juventus Women Fiorentina 2-0 LIVE: doppietta di Capeta, bianconere vicine al trisdi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Roma-Fiorentina 3-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!39' - Gioco fermo per un colpo preso da Koné forse sulla prima azione a centrocampo della Fiorentina da diversi minuti. 36' - De Gea salva su Malen! Pongracic lascia ... firenzeviola.it Roma-Fiorentina 3-0 | Tre difensori in gol, umiliazione per la Viola | OneFootballA chiudere la 35ª giornata è l’Olimpico, dove la Roma punta al quarto risultato utile di fila per restare agganciata alla corsa al quarto posto. Dall’altra parte la Fiorentina arriva con sette gare se ... onefootball.com Live: Roma 1-0 Fiorentina Goal: Franca (17') Hermoso Data Free: https://matchcorner.live/ROM-FIO - facebook.com facebook #RomaFiorentina diretta: segui la sfida di oggi tra #Gasperini e #Vanoli LIVE x.com