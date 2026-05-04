Live Roma-Fiorentina 0-0 | inizia la partita

La partita tra Roma e Fiorentina si è aperta all’Olimpico, con le squadre in campo per una sfida valida per la giornata di campionato. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in ottica di classifica, considerando i punti in palio e la posizione in classifica generale. La partita si è giocata in una serata di inizio settimana, con la cornice di un pubblico presente allo stadio.

Roma – Monday Night per la Roma di Gian Piero Gasperini, che all’Olimpico ospita la Fiorentina di Vanoli per un match che, risultati del weekend alla mano, mette in palio punti pesanti per la rincorsa all’Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Konan, Braschi, Parisi, Pirro, Fabbian.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Fiorentina 0-0: inizia la partita Highlights Under 15: Roma-Fiorentina 1-0 Notizie correlate Live Roma-Bologna 0-0: inizia la partitaRoma – Return match degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, si riparte dall’1-1... Live Roma-Lecce 0-0: inizia la partitaRoma – Match domenicale per gli uomini di Gasperini, che dopo la cocente eliminazione patita in Europa League per mano del Bologna devono reagire con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Fiorentina oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali. Live Roma-Fiorentina 0-0: inizia la partitaRoma - Monday Night per la Roma di Gian Piero Gasperini, che all'Olimpico ospita la Fiorentina di Vanoli per un match che, risultati del weekend alla ... romadailynews.it Roma-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Roma-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Live: Roma 1-0 Fiorentina Goal: Franca (17') Hermoso Data Free: https://matchcorner.live/ROM-FIO - facebook.com facebook #RomaFiorentina diretta: segui la sfida di oggi tra #Gasperini e #Vanoli LIVE x.com