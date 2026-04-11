LIVE Italia-Spagna 0-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 18.39 gli atleti sono entrati in piscina mentre si sono svolti gli inni nazionali. La partita tra Italia e Spagna nella World Cup di pallanuoto del 2026 è iniziata con il punteggio di 0-0. Il Settebello ha conquistato vittorie contro Spagna, Stati Uniti, Croazia e Grecia durante il percorso di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Atleti in piscina, inni nazionali in corso. 18.34 Percosso netto quello del Settebello, vittorie su: Spagna, Usa, Croazia e Grecia. Quest’ultima la più combattuta. 18.30 Questa la rosa della Spagna: 1 AGUIRRE Unai Goalkeeper 14072002 2 BONET Josep Centre Back 16052003 3 GRANADOS Alvaro Driver 08101998 4 SANAHUJA Bernat Driver 21102000 5 VALLS Marc Wing 24062003 6 LARUMBE Marc (C) Wing 30051994 7 ASENSIO Oscar Centre Forward 02022001 8 CABANAS Sergi Wing 10021996 9 GOMILA Biel Centre Back 24022006 10 VALERA Fran Wing 21031999 11 BIEL Unai Wing 19112002 12 BUSTOS Alejandro Centre Back 17031997 13 LORRIO Eduardo Goalkeeper 25091993 14 RODRIGUEZ Marc Centre Forward 19032006 18.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte alle 14:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Leggi anche: LIVE Italia-Croazia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali