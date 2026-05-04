Litorali gallipolini divorati dalle mareggiate partono operazioni di ripascimento

A Gallipoli sono iniziate le operazioni di ripristino degli arenili dei due litorali sabbiosi, dopo che le mareggiate hanno causato significativi danni alle spiagge. Il Comune ha richiesto una procedura d’urgenza per intervenire e ha presentato le istanze autorizzative necessarie. Le richieste provengono anche da alcune strutture balneari e dai titolari delle concessioni demaniali, che hanno ottenuto i permessi per avviare i lavori di ripascimento.

GALLIPOLI – Parte l’attività intensiva di ripristino degli arenili sui due litorali sabbiosi di Gallipoli dopa la procedura d’urgenza richiesta dal Comune e le istanze autorizzative inoltrate da alcune delle strutture balneari e dai titolari delle concessioni demaniali e rilasciate dalla.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Erosione costiera, dopo le mareggiate tavolo tecnico sugli interventi per i litorali di Pellaro, Bocale e Motta San GiovanniCatalfamo: "L’obiettivo è quello di sviluppare un approccio multidisciplinare capace di superare ostacoli burocratici e accelerare le risposte ai... Inferno nel parcheggio: veicoli divorati dalle fiammeErano da poco passate le 21 di ieri, venerdì 3 aprile, in quel di Sinigo, in Alto Adige, quando la serata, placida e tranquilla fino a quel momento,...