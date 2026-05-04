L’intimità diventa cinema | alla Fabbrica delle Candele torna la rassegna Uscire allo scoperto
C’è un momento preciso, nel processo creativo di un documentario, in cui la lente della macchina da presa smette di essere un filtro freddo e diventa uno specchio. È in quel confine sottile tra la cronaca e la confessione che si muove la seconda edizione di "Uscire allo scoperto - Raccontarsi con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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