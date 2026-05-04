L’intimità diventa cinema | alla Fabbrica delle Candele torna la rassegna Uscire allo scoperto

C’è un momento preciso, nel processo creativo di un documentario, in cui la lente della macchina da presa smette di essere un filtro freddo e diventa uno specchio. È in quel confine sottile tra la cronaca e la confessione che si muove la seconda edizione di "Uscire allo scoperto - Raccontarsi con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Notizie correlate

Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle delle cover: Tommaso con Curreri diventa Paradiso, Brancale si veste d’intimità, i Morandi escono allo scoperto, con Malika e Santamaria “scoppia il cuore”