L’Inter risponde con fermezza all’interesse del Barcellona per Bastoni

L’Inter ha annunciato ufficialmente di non voler cedere il difensore centrale Alessandro Bastoni, nonostante l’interesse mostrato dal Barcellona. La società nerazzurra ha confermato questa posizione, respingendo le voci di una possibile partenza del calciatore. La notizia arriva in seguito alle speculazioni circolate sui media riguardo a un possibile trasferimento. Nessun dettaglio è stato fornito sui futuri piani riguardo al giocatore.

2026-05-04 16:24:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Inter ha chiarito che non ha intenzione di vendere il difensore centrale Alessandro Bastoni dopo l’interesse segnalato dal Barcellona. Si dice che il Barça abbia identificato Bastoni come la sua opzione preferita mentre cerca di aggiungere un difensore centrale ai propri ranghi quest’estate. Ma qualsiasi approccio per Bastoni sembra essere contrastato dall’Inter, che domenica ha conquistato il 21esimo scudetto vincendo 2-0 sul Parma. “Lo ripeto: vogliamo tenere Bastoni”, ha detto il direttore sportivo Piero Ausilio a QSVS. “Siamo contenti di averlo, sicuramente non sarà l’Inter a chiamare nessuno per offrirlo for a transfer.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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