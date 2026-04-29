Approvato l' emendamento che stanzia fondi per la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno e per i lavori sul viadotto Sente-Longo

Nelle ultime ore è stato approvato un emendamento al decreto legge Commissari che prevede la disponibilità di 20,5 milioni di euro in due anni. Questi fondi sono destinati ai lavori di progettazione e ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, crollato di recente lungo la strada statale 16. Inoltre, sono stati approvati interventi per i lavori sul viadotto Sente-Longo. La decisione arriva in seguito a una richiesta di intervento urgente.

“È stato approvato questo pomeriggio l’emendamento al decreto legge Commissari che autorizza la spesa di 20,5 milioni di euro, suddivisi in due annualità, destinati alla progettazione e alla ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, lungo la strada statale 16, crollato nelle scorse settimane a.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Crollo del ponte sul fiume Trigno, il video dal drone del viadotto collassatoIl ponte della Statale 16 che attraverso il fiume Trigno, al confine tra Abruzzo e Molise, è crollato intorno alle 9 di giovedì 2 aprile – per... Maltempo, 53enne Domenico Racanati disperso dopo crollo del ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise, ipotesi auto nel fiumeSecondo la figlia Domenico, la cui ultima posizione riscontrata è stata Termoli, era in viaggio verso Ortona al momento del cedimento del ponte Il... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Trigno e Sente Longo, fondi per le opere: oltre 27 milioni per sicurezza e viabilità; Molise via libera ai fondi | 27 milioni per salvare i ponti. Ponte sul Trigno e Viadotto Sente-Longo, via libera a 27,5 milioni per ricostruzione e sicurezzaPescara. È stato approvato questo pomeriggio l’emendamento al decreto legge Commissari che autorizza la spesa di 20,5 milioni di euro, ... abruzzolive.it