L'associazione dei principali club spagnoli ha comunicato che il canale streaming LaLiga+ chiuderà il 30 giugno. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Questa scelta segna la fine del servizio di streaming che consentiva di seguire le partite e i contenuti legati alla Liga spagnola. La chiusura avviene dopo aver raggiunto un accordo tra le parti coinvolte.

Chiuderà il prossimo 30 giugno LaLiga+, il canale streaming della Liga spagnola lanciato nel 2019 e che ha trasmesso in questi anni numerosi eventi sportivi. La piattaforma, infatti, nata gratuita e poi trasformatasi a pagamento, permetteva finora di vedere le partite di Primera RFEF, la terza serie spagnola, Copa Libertadores e Copa Sudamericana di calcio, dei massimi campionati di basket e pallamano, oltre al meglio della pallavolo e della ginnastica ritmica e a numerose altre discipline. Secondo la Liga, non si tratterebbe di "una chiusura in senso stretto", ma di una "naturale evoluzione del progetto, dopo aver raggiunto gli obiettivi per cui era stato concepito".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Liga, chiude LaLiga+: il canale streaming verrà spento il 30 giugno

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