L’errore del filo d’olio | come gestirlo secondo il nutrizionista

Da dilei.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i pasti, molte persone tendono a dire di usare solo un filo d’olio, un’abitudine comune che spesso si ripete senza una reale misura. Questa espressione viene frequentemente associata a pratiche di alimentazione consapevole, ma può portare a errori di calcolo nelle quantità effettive di olio consumate. Un nutrizionista ha recentemente spiegato come questa frase, se interpretata in modo approssimativo, possa influire sulle abitudini alimentari e sul controllo delle calorie.

“ Metto solo un filo d’olio ”. Questa è probabilmente una delle frasi più utilizzate quando si parla di dieta e dimagrimento. Eppure, può essere proprio quel “filo” d’olio, apparentemente innocuo, a trasformarsi in un errore sulla gestione delle calorie quotidiane. L’ olio extravergine d’oliva è uno degli alimenti principali all’interno della dieta mediterranea. Infatti, col suo elevato contenuto di acidi grassi monoinsaturi, polifenoli e sostanze bioattive, aiuta a favorire il benessere cardiovascolare e metabolico. Tuttavia, salutare non vuol dire privo di calorie. Per questo un utilizzo impreciso e troppo abbondante di tale condimento può...🔗 Leggi su Dilei.it

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