Durante i pasti, molte persone tendono a dire di usare solo un filo d’olio, un’abitudine comune che spesso si ripete senza una reale misura. Questa espressione viene frequentemente associata a pratiche di alimentazione consapevole, ma può portare a errori di calcolo nelle quantità effettive di olio consumate. Un nutrizionista ha recentemente spiegato come questa frase, se interpretata in modo approssimativo, possa influire sulle abitudini alimentari e sul controllo delle calorie.

“ Metto solo un filo d’olio ”. Questa è probabilmente una delle frasi più utilizzate quando si parla di dieta e dimagrimento. Eppure, può essere proprio quel “filo” d’olio, apparentemente innocuo, a trasformarsi in un errore sulla gestione delle calorie quotidiane. L’ olio extravergine d’oliva è uno degli alimenti principali all’interno della dieta mediterranea. Infatti, col suo elevato contenuto di acidi grassi monoinsaturi, polifenoli e sostanze bioattive, aiuta a favorire il benessere cardiovascolare e metabolico. Tuttavia, salutare non vuol dire privo di calorie. Per questo un utilizzo impreciso e troppo abbondante di tale condimento può...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’errore del filo d’olio: come gestirlo secondo il nutrizionista

Notizie correlate

30 giorni senza zucchero: cosa succede davvero secondo il nutrizionistaEliminare o ridurre in modo drastico gli zuccheri per 30 giorni è diventata una sfida molto popolare sui social per migliorare il proprio...

I legumi contrastano diabete e obesità, ecco quante volte mangiarli secondo la nutrizionistaI legumi sono ricchi di tutto ciò che fa bene al nostro corpo, fibre, proteine vegetali e vitamine B: una nutrizionista spiega a Fanpage.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Incidente del Frecciarossa: i tre condannati fanno appello, la Procura no; FINALE SCUDETTO: GIANNELLI E RUSSO POST-GARA1: QUESTA GARA SI CANCELLA, A CIVITANOVA SARA’ UN MATCH DIFFICILE; Solidarietà tra generazioni: l’errore di una società che ignora le radici; Errore strategico | Perché la mediazione del Pakistan non aiuta a risolvere la crisi iraniana.

Errore su scontrino registratore di cassa. Mi ha chiamato un cliente dicendomi che sabato sera per errore, ha battuto uno scontrino di 150 euro dando indicazione che sarebbe avvenuto tramite pos. In realtà si trattava di un errore. Non ha saputo cancellarlo pe - facebook.com facebook

Grave errore sul goal del Verona, Bremer chiede scusa: "Ho sbagliato io, dovevo fare meglio" x.com