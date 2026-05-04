Secondo i dati più recenti, il tasso di disoccupazione in Italia si attesta al 5,2% a marzo 2026. Questa cifra rappresenta un elemento importante nell’evoluzione del mercato del lavoro, che sta vivendo un cambiamento significativo legato all’introduzione dell’intelligenza artificiale. La crescente automazione e le innovazioni tecnologiche stanno modificando le modalità di occupazione e le competenze richieste.

? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Il tasso di disoccupazione al 5,2% segna un punto di partenza cruciale in questa metamorfosi del lavoro. Fonte Eurostat? Il concetto stesso di occupazione sta attraversando una metamorfosi silenziosa ma inarrestabile, che scuote le fondamenta su cui abbiamo costruito l’idea di dignità e stabilità sociale. Non ci troviamo semplicemente di fronte a un’evoluzione ciclica, bensì a una frattura epocale che ridefinisce il rapporto tra l’essere umano e la propria utilità nel mondo. La velocità con cui le nuove dinamiche comunicative e tecnologiche stanno riconfigurando i processi produttivi genera una tensione costante tra il desiderio di progresso e il timore dell’obsolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro e IA: la metamorfosi che riscrive il futuro dell’occupazione

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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