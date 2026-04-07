Negli Stati Uniti, l’intelligenza artificiale sembra influenzare le dinamiche occupazionali, in particolare tra le persone sopra i 55 anni. Recenti dati mostrano un calo significativo della quota di lavoratori senior nel mercato del lavoro, con un’uscita anticipata da parte di questa fascia di età. La tendenza si accompagna a un aumento del burnout tra i lavoratori più anziani.

L’intelligenza artificiale accelera l’uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori senior, con un calo netto della presenza degli over 55 nel mercato occupazionale statunitense. Il Bureau of Labor Statistics evidenzia come la percentuale di dipendenti sopra i 55 anni negli Stati Uniti sia scesa al 37,2%. Si tratta del valore più basso registrato negli ultimi vent’anni, a fronte di una crescita che era stata costante per decenni. Questo trend è alimentato da una combinazione di fattori economici, tra cui l’incremento dei rendimenti finanziari e il maggior valore degli immobili, che rende possibile l’abbandono precoce dell’attività lavorativa. Il peso psicologico del cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e burnout: over 55 in fuga dal lavoro, crolla l’occupazione

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