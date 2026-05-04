L' Aquila fa il colpaccio in Friuli Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino Gli highlights

Da trentotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Udine e l'Aquila, la squadra ospite è riuscita a conquistare una vittoria importante con il punteggio di 76-69. La sfida si è svolta in Friuli, con l'Aquila che ha mantenuto vive le speranze di qualificazione ai playoff. Nel frattempo, la Dolomiti Energia Trentino ha ottenuto una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente alla fase successiva del campionato.

La Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso e, soprattutto, due punti pesantissimi nella corsa playoff. I bianconeri espugnano il campo di APU Udine per 69-76 al termine di una gara intensa e a tratti complicata, ma gestita con lucidità nel momento chiave. Un successo che tiene viva la.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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