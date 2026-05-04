L' Aquila fa il colpaccio in Friuli Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino Gli highlights

Nella partita tra Udine e l'Aquila, la squadra ospite è riuscita a conquistare una vittoria importante con il punteggio di 76-69. La sfida si è svolta in Friuli, con l'Aquila che ha mantenuto vive le speranze di qualificazione ai playoff. Nel frattempo, la Dolomiti Energia Trentino ha ottenuto una vittoria che le permette di avvicinarsi ulteriormente alla fase successiva del campionato.

La Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso e, soprattutto, due punti pesantissimi nella corsa playoff. I bianconeri espugnano il campo di APU Udine per 69-76 al termine di una gara intensa e a tratti complicata, ma gestita con lucidità nel momento chiave. Un successo che tiene viva la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale!Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'Aquila fa il colpaccio in Friuli, Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino. Gli highlights; Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2; Termoli-L’Aquila 1-1: diretta live e risultato finale | Serie D; Aquila Basket | reazione vincente contro Udine per i playoff. L'Aquila fa il colpaccio in Friuli, Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino. Gli highlightsLa Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso e, soprattutto, due punti pesantissimi nella corsa playoff. I bianconeri espugnano il campo di APU Udine per 69-76 al termine di una gara intensa e a tr ... trentotoday.it farmacia dell'aquila a Cracovia La Farmacia dell'Aquila (Apteka pod Orlem) a Cracovia, situata in piazza Bohaterów Getta 18, era un'attività gestita dal farmacista polacco non ebreo Tadeusz Pankiewicz durante la Seconda Guerra Mondiale. Situata all'interno - facebook.com facebook L’Aquila protagonista con SPACERAISE al Gran Sasso Science Institute: ricerca, innovazione e aerospazio al centro della crescita. Con partner come NASA, ESA e Thales Alenia Space Italia, investiamo su giovani e competenze per un Abruzzo sempre più x.com