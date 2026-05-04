L' appello di 4 compagnie teatrali pugliesi alla Regione | Riformare sistema erogazione dei fondi

Quattro compagnie teatrali della Puglia hanno presentato un appello alla Regione chiedendo una revisione del sistema di distribuzione dei fondi destinati alle imprese culturali. Le realtà chiedono maggiore puntualità nell’erogazione dei finanziamenti, evidenziando che l’attuale metodo manca di una visione chiara e rischia di creare difficoltà economiche e emotive per le realtà più fragili del settore. La richiesta è volta a evitare che ritardi e inefficienze aggravino la situazione delle compagnie teatrali.

Una richiesta per riformare il sistema di erogazione fondi per le imprese culturali della Regione Puglia, poiché “manca di visione” e la necessità di "puntualità nell’erogazione dei fondi per non innescare un effetto massacrante emotivamenteed economicamente di lavoro a debito dove i più fragili.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Pugliesi in Cassa Integrazione, la Regione stanzia fondi per la riqualificazione dei lavoratoriLa Giunta ha approvato un finanziamento di 5 milioni di euro: servirà a garantire la copertura economica di un bando dedicato all'aggiornamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Xylella, accolto l’appello di Confagricoltura Puglia: slitta il termine delle lavorazioni; Vescovi Ue: appello urgente da Cipro all’Unione Europea, intensifichi impegno diplomatico per la pace; Acs, le notizie di oggi; L'appello di Chiacchia (Pd): Interventi urgenti per la valle dell'Orfento. Regione: l’Asl 4 e le gallerie di Moneglia martedì in ConsiglioRegione: l’Asl 4 e le gallerie di Moneglia martedì in Consiglio ... msn.com L'appello di Regione Liguria, anche a Pasqua donate sangueDonare sangue anche durante le festività pasquali. E' l'appello lanciato da Regione Liguria. Donare sangue e plasma - spiega l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò - significa compiere un gesto di ... ansa.it Unica scuola della regione selezionate insieme ad altre 10 in Italia - facebook.com facebook Una Regione non può prevedere una retribuzione minima negli appalti: la materia è di competenza dello Stato. Gli avvocati giuslavoristi Enrico Maria D'Onofrio e Camilla Nannetti approfondiscono su @sole24ore la sentenza n. 60/2026 della Consulta ln.r x.com