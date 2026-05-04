Lampedusa l’isola dell’accoglienza attende Papa Leone

Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa il 4 luglio, data in cui l’arcivescovo visiterà l’isola. L’isola è nota per il suo ruolo nell’accoglienza dei migranti e gli abitanti si stanno organizzando per l’evento. La visita del Pontefice è prevista in un momento di grande attenzione sulla questione migratoria e l’isola si sta preparando all’arrivo. La popolazione locale si sta mobilitando per l’occasione.

Il 4 luglio Papa Leone visiterà Lampedusa, l’isola da anni impegnata nell’accoglienza dei migranti. Ecco come gli abitanti stanno attendendo l’arrivo del Pontefice. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lampedusa, l’isola dell’accoglienza attende Papa Leone Lampedusa, l’isola dell’accoglienza attende Papa Leone Notizie correlate Papa Leone a Lampedusa il 4 luglio, il sindaco: "Quest'isola ha qualcosa di magico, è sempre al centro dell'attenzione"Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa dal giugno del 2022, è al telefono. Lampedusa: il Papa, 4 luglio, rilancia l’isola simboloLampedusa nell'Attesa del Papa: Confcommercio Esprime Entusiasmo per un Evento che Rilancia l'Isola Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da Pompei a Lampedusa, i programmi delle visite pastorali del Papa in Italia; Il 4 luglio Papa Leone XIV a Lampedusa: ecco il programma; Papa Leone a Lampedusa: ecco il programma ufficiale della visita nell'isola; Papa Leone XIV a Lampedusa: il programma della visita. Papa Leone XIV a Lampedusa: tra memoria Francesco e tragedie MediterraneoPapa Leone XIV si recherà sabato 4 luglio a Lampedusa per una visita pastorale che si annuncia densa di significati spirituali e simbolici, a distanza di oltre dieci anni dal primo storico viaggio di ... grandangoloagrigento.it Papa Leone XIV a Lampedusa: una visita lampo nel segno della memoria e dell’accoglienzaSarà una giornata intensa e altamente simbolica quella di sabato 4 luglio, quando Papa Leone XIV farà tappa a Lampedusa per un viaggio breve ma carico di significati. La Prefettura della Casa Pontific ... scrivolibero.it Venerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l’ordinanza anche ad altri quartieri. - facebook.com facebook Il Vaticano conferma ufficialmente che Papa Leone giovedì 7 maggio, alle 11.30, riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio nel Palazzo Apostolico. x.com