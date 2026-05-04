L' alchimia dell' acqua | passeggiata raccontata alla scoperta di alcune delle fontane più affascinanti della città

Una camminata attraverso le vie della città permette di scoprire alcune delle fontane più notevoli, caratterizzate da dettagli e architetture che attirano l’attenzione. L’itinerario si concentra su punti storici e artistici, offrendo un’occasione per osservare da vicino le strutture e il loro ruolo nel paesaggio urbano. Durante il percorso, si può notare come l’acqua sia presente in diversi elementi decorativi e funzionali delle fontane, creando un collegamento tra passato e presente.

Una passeggiata raccontata che invita a riscoprire Palermo attraverso una lente simbolica e suggestiva, seguendo il filo invisibile dell’acqua e dei suoi significati più profondi.L’itinerario si configura come un viaggio allegorico tra alcune delle fontane più affascinanti della città, in cui.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate L'alchimia dell'acqua: passeggiata raccontata alla scoperta delle fontane di PalermoUna passeggiata raccontata che svela il linguaggio segreto di alcune tra le più suggestive fontane di Palermo, trasformando lo spazio urbano in un... Città della Scienza, un weekend speciale dedicato alla scoperta dell’acquaIn occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Città della Scienza invita il pubblico a un weekend speciale interamente dedicato alla scoperta e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda; Street art e studenti, il progetto beretrasparente racconta l’acqua; Rimpasto giunta, caos e tensioni. Mannino: Solita alchimia; ReAct festival, occhio all’ambiente. L'Alchimia dell'Acqua - Alla scoperta d Palermo seguendo il filo invisibile dell'acquaDomenica 10 maggio, l'associazione Tacus Arte Integrazione e Cultura vi propone il tour L'ALCHIMIA DELL'ACQUA, una passeggiata raccontata che invita a riscoprire Palermo attraverso una lente simboli ... guidasicilia.it Simboli e Trasformazione: Il Giardino di Boboli come Espressione dell'Alchimia Interiore. - facebook.com facebook