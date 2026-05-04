La truffa perfetta con il volto di Andrea Galeazzi | Stanno usando i miei video

Un noto recensore di prodotti tecnologici ha segnalato che alcuni account stanno utilizzando i suoi vecchi video per promuovere truffe sui social media. Ha dichiarato che le sue denunce non hanno portato a risultati concreti e ha spiegato di non poter intervenire direttamente contro queste utilizzi fraudolenti. La vicenda riguarda l'uso non autorizzato di contenuti personali per scopi ingannevoli online.