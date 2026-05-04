La truffa perfetta con il volto di Andrea Galeazzi | Stanno usando i miei video
Un noto recensore di prodotti tecnologici ha segnalato che alcuni account stanno utilizzando i suoi vecchi video per promuovere truffe sui social media. Ha dichiarato che le sue denunce non hanno portato a risultati concreti e ha spiegato di non poter intervenire direttamente contro queste utilizzi fraudolenti. La vicenda riguarda l'uso non autorizzato di contenuti personali per scopi ingannevoli online.
Il noto recensore di prodotti tech Andrea Galeazzi ha recentemente spiegato che alcuni account stanno usando i suoi vecchi video per promuovere truffe sui social: "Denunciare è impossibile".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Cronologia delle versioni di google docs perché tutti la stanno usando e anche tu dovresti usarlaLa gestione dei contenuti digitali odierna trae beneficio dalla cronologia delle versioni di Google Docs.
La truffa con il volto di Fabio Caressa: la sua immagine deepfake per sponsorizzare un sito illegaleSui social sta girando un video in cui una copia di Fabio Caressa creata dall'intelligenza artificiale sponsorizza un casinò online.
Contenuti e approfondimenti
La truffa perfetta con il volto di Andrea Galeazzi: Stanno usando i miei videoIl noto recensore di prodotti tech Andrea Galeazzi ha recentemente spiegato che alcuni account stanno usando i suoi vecchi video per promuovere truffe ... fanpage.it
Andrea Galeazzi, hackerati gli account dello Youtuber: «Sono disperato. Sembrava tutto legittimo». Cosa è successoAndrea Galeazzi, uno dei volti più riconoscibili della divulgazione tech su YouTube, ha raccontato tramite un video pubblicato sui social di aver perso improvvisamente il controllo del suo account ... leggo.it