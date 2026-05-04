Da più di un decennio, una collega portava sempre i capelli lunghi e li raccoglieva in una coda bassa ogni giorno. Questa abitudine si ripeteva senza variazioni, diventando parte della sua routine quotidiana. Nel frattempo, su TikTok è diffusa una teoria secondo cui a ogni tipo di acconciatura corrisponde un determinato carattere o comportamento.

Per oltre dieci anni ho avuto una collega con i capelli lunghi e, ogni giorno, si faceva la coda bassa. E la maggior parte delle persone che conosco ha sempre i capelli sciolti, indipendentemente da cosa indossa. E anche io sono così. Ma c’è una teoria virale su TikTok (il video originale è di Aylen Park) che spiega come abbinare i capelli alla scollatura. Secondo questa teoria infatti, ad ogni tipo di scollatura, corrisponde un tipo di acconciatura. O meglio, si dovrebbero portare i capelli sciolti, raccolti, semi-raccolti o spostati di lato a seconda di come è tagliato lo scollo del top. A ben guardare sono concetti che, più o meno coscientemente, abbiamo già fatto nostri.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La teoria di TikTok secondo la quale ad ogni top corrisponde un tipo di acconciatura

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meno teoria, più soluzioni: arrivano le pillole video di Confartigianato; Michael Jackson: dietro le quinte di Thriller, il video più iconico di sempre (che rivive nel biopic ora al cinema); TG4: Milano, soccorre un gruppo di ragazze molestate e viene sospeso Video; Inaugurazione: ARTE VIDEO E AMBIENTE.

La teoria di TikTok secondo la quale ad ogni top corrisponde un tipo di acconciaturaC’è una teoria virale su TikTok che spiega come abbinare i capelli alla scollatura del top, perché ogni taglio chiama un’acconciatura diversa. amica.it

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