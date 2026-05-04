La supermodella è la compagna di LeonardoDiCaprio

Una modella molto nota è la compagna di un attore di fama mondiale. La loro relazione è stata condivisa pubblicamente e ha attirato l’attenzione dei media. La modella ha partecipato a numerose sfilate e campagne pubblicitarie di rilievo, mentre l’attore ha ottenuto riconoscimenti internazionali per i suoi ruoli cinematografici. La coppia è apparsa insieme in varie occasioni pubbliche, suscitando interesse tra il pubblico e i fan.

C ’è un filo rosso – o forse dovremmo dire greige – che unisce Brescia alle vette dell’Olimpo fashion internazionale. Oggi quel legame diventa ancora più stretto, perché Vittoria Ceretti (ventisette anni e un carisma che buca l’obiettivo) diventa ufficialmente Global Makeup Ambassador di Armani Beauty. L’Oscar di Vittoria Ceretti: debutto con DiCaprio e un abito da togliere il fiato X Un annuncio che è una sorta di ritorno a casa per la modella emblema di italianità nel mondo. E un’evoluzione naturale per chi, fin dagli esordi, ha calcato le passerelle di Re Giorgio con la sicurezza di una veterana. Vittoria Ceretti, la nuova musa di Armani Beauty.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La supermodella è la compagna di LeonardoDiCaprio You Won’t Believe Who Just Praised Jimin’s Dance… Leonardo’s Girlfriend! Notizie correlate Leggi anche: La supermodella ha incantato tutto con un unico, indimenticabile look firmato Anthony Vaccarello Digiuno intermittente, smoothie del mattino, Pilates e un quadratino di cioccolato fondente: scoccati i 60, la supermodella racconta la sua routine tra disciplina ed equilibrio senza rinunciare al piacereCindy Crawford, 60 anni appena compiuti, continua a sorprendere con un fisico tonico e un’energia contagiosa. Contenuti e approfondimenti Si parla di: The Wolf of Wall Street su Rai 5 - Guida TV. Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio: «Una relazione seria, lei è diversa dalle altre». Ora la modella ambassador globale beauty di ArmaniI primi avvistamenti nell'agosto 2023: oggi la relazione tra l'attore e la modella, nuova Global Makeup ambassador di Giorgio Armani, prosegue a gonfie vele ... corriere.it Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 con mamma Irmelin e senza Vittoria Ceretti, tra affetti e la battuta sull’età delle fidanzateLeonardo DiCaprio arriva ai Golden Globe 2026 senza la fidanzata, Vittoria Ceretti, 27 anni, ma con la madre Irmelin Indenbirken. Una scelta che, sul red carpet del Beverly Hilton, conferma il ... vanityfair.it