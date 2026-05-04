La squadra che verrà Marotta e Ausilio al lavoro Vicario il primo obiettivo ma c’è pure il sogno Koné

Dopo aver conquistato il ventunesimo scudetto, la squadra si prepara a programmare la stagione successiva. Marotta e Ausilio sono al lavoro per definire le strategie di mercato e le operazioni da portare avanti. Il primo obiettivo di mercato è il portiere, ma ci sono anche altre trattative in corso, tra cui quella che riguarda un centrocampista. Le decisioni si stanno definendo in queste settimane di fine campionato.

Ora che lo scudetto numero ventuno è in cassaforte, si può davvero cominciare a programmare la prossima stagione. In cui il presidente Beppe Marotta e il direttore tecnico Piero Ausilio avranno un bel po’ da fare, con un gruppo da “svecchiare“ e nuovi giocatori da prendere in più ruoli. Si comincerà dal rinnovo dell’allenatore Cristian Chivu, dopo il debutto da sogno sulla panchina della squadra: in arrivo un biennale, fino al 2028. Poi, probabilmente, firmerà anche Calhanoglu per un matrimonio destinato a proseguire. Dopo aver posto le basi sull’Inter che verrà si guarderanno le priorità. Il dilemma Bastoni (tentato dal Barcellona), il sogno Koné (può arrivare dalla Roma), l’incertezza Thuram (va o resta?), il mal di pancia di Frattesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La squadra che verrà. Marotta e Ausilio al lavoro. Vicario il primo obiettivo ma c’è pure il sogno KonéEntrate, uscite e grandi idee per il prossimo mercato: la priorità resta il portiere. Poi sarà assalto al centrocampista della Roma e a Curtis Jones del Liverpool. Bloccato Muharemovic per la difesa. sport.quotidiano.net

Marotta indica la ricetta del successo dell'Inter: Cultura del lavoro e forte senso di appartenenzaÈ un traguardo straordinario. Non una mezzi termini il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta per parlare della conquista del. tuttomercatoweb.com

#Marotta a #Dazn: «Per me è un sogno che si è realizzato, non avrei mai immaginato di fare questo da presidente e vincere questo scudetto nell'Inter, che è qualcosa di grandioso. #Chivu Ha delle grandissime qualità: potrà e deve restare all'Inter per molti x.com

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