La principessa Eugenie è incinta il messaggio nascosto dietro l’annuncio di Buckingham Palace

Londra, 4 maggio 2026 – Buckingham Palace ha annunciato che la principessa Eugenie di York, 36 anni, è in attesa del suo terzo bambino. La notizia è stata comunicata attraverso un breve comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul sesso del nascituro o sulla data prevista per il parto. La principessa, membro della famiglia reale britannica, ha già due figli, di età inferiore ai dieci anni.

Londra, 4 maggio 2026 – La principessa Eugenie di York, 36 anni, aspetta il suo terzo figlio. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, con una foto che ha fatto subito il giro del web: i suoi due bambini, August di cinque anni e Ernest di due, quest'ultimo vestito con la divisa del Chelsea, tengono in mano l'immagine di un'ecografia. Nella didascalia, poche parole ma cariche di emozione: “Baby Brooksbank in arrivo nel 2026!”, accompagnate da una serie di cuoricini rossi e un'emoji di neonato. Il lieto evento è atteso per l'estate. La notizia coincide, non casualmente, con il quarantesimo compleanno del marito Jack Brooksbank, con cui Eugenie è sposata dal 2018 e con cui da anni vive in Portogallo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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