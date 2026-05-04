La principessa di York aspetta il terzo figlio
La principessa Eugenie, figlia di un ex duca di York, ha annunciato di aspettare il suo terzo bambino. Ha condiviso sui social una foto dell’ecografia, che è stata ripostata anche dal profilo ufficiale di Buckingham Palace. La notizia è stata diffusa attraverso le piattaforme di social media, senza ulteriori dettagli sulla data prevista per il parto o altre informazioni personali.
La principessa Eugenie, figlia di Andrea di York, è in attesa il terzo figlio. Lei stessa ha postato una foto sui social con l’ecografia, ricondivisa anche sul profilo di Buckingham Palace. Il Re si dice sia felicissimo per questa notizia. @instagram La principessa Eugenie è molto preoccupata per il padre. La secondogenita di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson ha già due figli con il marito Jack Brooksbank: August Philip Hawke Brooksbank, nato il 9 febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, che compirà 3 anni il 30 maggio. Oltre a quanto accaduto al padre, accusato per il caso Epstein, la principessa deve fare i conti anche con una madre sempre più assente.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
La Principessa Eugenie Aspetta il Terzo Figlio
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