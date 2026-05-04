La prima foto da marito e moglie di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante neo sposa in crop top e mantella trasparente

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno condiviso sui social la prima immagine che li ritrae come marito e moglie. La sposa indossa un crop top e una mantella trasparente, mentre il calciatore ha pubblicato lo scatto senza ulteriori dettagli. La cerimonia si è svolta di recente e sui social sono state pubblicate le prime foto ufficiali dell’evento.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati: hanno mostrato sui social la prima foto da marito e moglie. Look candido per lui, completo color caffè per lui.🔗 Leggi su Fanpage.it

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