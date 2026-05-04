La parete ' verde' di Madonnella non c' è più | Abbattuta dopo 20 anni era un angolo di bello

Da inizio maggio, la parete di rampicanti che decorava uno dei quartieri di Bari è stata rimossa. La struttura, che si estendeva per circa vent'anni, rappresentava l’unica presenza di una parete verde di questo tipo nella città. La rimozione ha interessato l’intera superficie, lasciando il vuoto dove un tempo si sviluppavano piante e vegetazione. La decisione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli appassionati di verde urbano.