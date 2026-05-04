La parete ' verde' di Madonnella non c' è più | Abbattuta dopo 20 anni era un angolo di bello
Da inizio maggio, la parete di rampicanti che decorava uno dei quartieri di Bari è stata rimossa. La struttura, che si estendeva per circa vent'anni, rappresentava l’unica presenza di una parete verde di questo tipo nella città. La rimozione ha interessato l’intera superficie, lasciando il vuoto dove un tempo si sviluppavano piante e vegetazione. La decisione ha suscitato reazioni tra i residenti e gli appassionati di verde urbano.
“Era l'unica parete verde di rampicanti nella città di Bari” e da i primi giorni di maggio, dopo vent'anni in cui si è sviluppata, è stata abbattuta. Il caso, segnalato da una cittadina, arriva dal quartiere Madonnella. In un cortile di via Dalmazia 52, era presente un grande esemplare di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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