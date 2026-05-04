La notizia più dolce della giornata arriva dal Bioparco di Roma

Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, una delle specie più piccole di questa famiglia di marsupiali. L’evento è stato annunciato ufficialmente e rappresenta un momento di gioia per il parco, che si prende cura di numerosi esemplari di diverse specie. La nascita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del bioparco, senza ulteriori dettagli su altre attività o eventi correlati.

R oma, 4 mag. (askanews) – Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, specie che annovera fra i più piccoli rappresentanti di questa peculiare famiglia di animali. In questi giorni è possibile osservare il tenero piccolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare al sicuro. Incendi in australia e marsupiali a rischio. guarda le foto «Ancora non è possibile stabilirne il sesso – ha spiegato la presidente del Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma – è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese.🔗 Leggi su Iodonna.it

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