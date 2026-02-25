Weekend di grandi proiezioni al cinema Moderno in sala arriva No other choice di Park Chan-wook

Il fine settimana al Cinema Moderno di Savignano sul Rubicone inizia con uno dei grandi titoli di questa stagione cinematografica. Sabato 28 febbraio alle 21 in programmazione c’è infatti la pellicola coreana "No other choice", regia di Park Chan-wook, che sarà riproposta domenica 1 marzo alle 18. Per le famiglie, invece, sul grande schermo, domenica 1 marzo alle 15.30 arriva “Ellie e la città di smeraldo”. Il biglietto di ingresso intero ha un costo di 7 euro, ridotto 6 euro. I biglietti sono disponibili anche su www.liveticket.it. Per informazioni: 370 3685093. "Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vita 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

