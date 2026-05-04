La Fondazione della Comunità Bergamasca ottiene il marchio Donare con Fiducia dell’Istituto Italiano della Donazione

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha ricevuto il marchio “Donare con Fiducia” dall’Istituto Italiano della Donazione. Il riconoscimento viene assegnato a organizzazioni del Terzo Settore che rispettano determinati criteri di trasparenza, correttezza e gestione delle risorse. La certificazione indica che l’ente si impegna a garantire trasparenza nelle proprie attività e nel modo in cui utilizza i fondi raccolti.

La Fondazione della Comunità Bergamasca ha ottenuto il marchio “ Donare con Fiducia ”, rilasciato dall’Istituto Italiano della Donazione, un riconoscimento che attesta il rispetto di elevati standard di trasparenza, correttezza e buona gestione delle risorse nel Terzo Settore. Il marchio è assegnato alle organizzazioni non profit che superano verifiche annuali finalizzate a garantire una gestione efficace e responsabile dei fondi raccolti, nel rispetto di criteri riconosciuti anche a livello internazionale. Il percorso di accesso e mantenimento del marchio è inoltre incoraggiato e sostenuto da Fondazione Cariplo, che promuove l’adozione di standard sempre più elevati di trasparenza, responsabilità e corretta gestione tra le organizzazioni del territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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