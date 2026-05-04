La flat tax per i super ricchi ha cancellato anche l’Irpef comunale Il Pd punta a ripristinarla | Facciamoci case e servizi sociali

Recentemente, la flat tax applicata ai redditi più elevati ha eliminato anche l’Irpef comunale, creando un dibattito tra le forze politiche. Il Partito Democratico propone di ripristinare questa imposta, considerando che anche persone con redditi elevati dovrebbero contribuire ai servizi locali. La discussione si concentra sull’equità fiscale e sulla distribuzione delle risorse per servizi sociali e infrastrutture. La decisione sarà presa nelle prossime ore in commissione Finanze e Tesori.

Se un insegnante o un operaio devono pagare l’ addizionale comunale perché non dovrebbe farlo anche un milionario? Parte innanzitutto da una questione di equità e giustizia sociale la proposta che nelle prossime ore sarà messa al voto in commissione Finanze e Tesori. L’emendamento al decreto fiscale porta la firma di Cristina Tajani, senatrice del Pd ed ex assessora al Lavoro del Comune di Milano dal 2011 al 2021. Da quando il governo Renzi ha introdotto la Flat tax per i paperoni che scelgono l’Italia, Milano ha visto crescere in modo esponenziale l’arrivo di nuovi residenti milionari dall’estero. E la Flat tax nazionale assorbe anche l’addizionale Irpef comunale che varia da 0 a 0,8% in tutta Italia.🔗 Leggi su Open.online

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