La fila di coda diventa un rifugio semi-privato | il nuovo design reinventa i peggiori posti aerei

Una fila di coda su un aereo può trasformarsi in uno spazio più confortevole grazie a un nuovo design che modifica l’aspetto dei posti più scomodi. Ci sono voli in cui i sedili sono stretti, non reclinano e spesso si avvertono odori sgradevoli provenienti dal bagno, rendendo l’esperienza di viaggio meno piacevole. Ora, alcune compagnie hanno introdotto soluzioni che migliorano questa zona, offrendo un ambiente più dignitoso anche in quelle posizioni.

Vi è mai capitato di viaggiare nella fila di coda su un volo? Tra sedili non reclinabili e cattivi odori provenienti dal bagno, l'esperienza può essere un vero e proprio incubo. Presto, però, le cose potrebbero cambiare: ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

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