La Domenica Vintage al Mediterraneo Maxxi

La Domenica Vintage si svolge questa settimana in una location speciale, il Mediterraneo al MAXXI, situato nel quartiere Flaminio di Roma. L’evento si tiene nel ristorante e giardino del MAXXI, un’area che si trova nel centro della città. La manifestazione è dedicata al mondo vintage e si svolge di domenica. È la prima volta che l’evento viene ospitato in questa sede.

La Domenica Vintage torna con un’edizione speciale in una location unica: il Mediterraneo al MAXXI, ristorante e giardino nel cuore del quartiere Flaminio a Roma.L’appuntamento è per sabato 9 maggio 2026, dalle 11:00 alle 19:00, per una giornata dedicata al vintage selezionato e alle creazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Tg2 compie 50 anni e festeggia domenica al Maxxi. L’incursione di Fiorello in conferenza stampa: “Me lo ricordo bene, ho un’età” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di maggio; Vivi Vintage Market a Peschiera del Garda dal 24 al 26 aprile 2026; Il ritorno del Vintage Siena Fest. Viaggio tra gli oggetti del passato; Vintage, collezionismo e artigianato: l'atteso mercatino riparte con un format rinnovato. La Domenica Vintage al Mediterraneo MaxxiLa Domenica Vintage inaugura il 19 aprile al Mediterraneo MAXXI: vintage, handmade, designer, vinili, piante. La Domenica Vintage inaugura la sua prima edizione con un appuntamento in una location ... romatoday.it All’ex mercato dei fiori. La domenica del vintageGli espositori di ’Pescia Vintagemania: tutto l’usato di qualità’ sono pronti a popolare il grande spazio dell’ex mercato dei fiori per un’altra domenica all’insegna del gusto retrò. Gli appuntamenti ... lanazione.it La foto del giorno (Dove eravamo). Edizione Domenica Vintage milano_scomparsa_o_quasi Autonoma, originale e libera: la Milano che amiamo è ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook