La Domenica Vintage al Mediterraneo Maxxi

Da romatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Domenica Vintage si svolge questa settimana in una location speciale, il Mediterraneo al MAXXI, situato nel quartiere Flaminio di Roma. L’evento si tiene nel ristorante e giardino del MAXXI, un’area che si trova nel centro della città. La manifestazione è dedicata al mondo vintage e si svolge di domenica. È la prima volta che l’evento viene ospitato in questa sede.

La Domenica Vintage torna con un’edizione speciale in una location unica: il Mediterraneo al MAXXI, ristorante e giardino nel cuore del quartiere Flaminio a Roma.L’appuntamento è per sabato 9 maggio 2026, dalle 11:00 alle 19:00, per una giornata dedicata al vintage selezionato e alle creazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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