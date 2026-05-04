La Cremonese crolla con la Lazio e si allontana dalla zona salvezza | ora è durissima La nuova classifica e il calendario

Nella 35ª giornata di Serie A, la Lazio ha vinto 2-1 sul campo della Cremonese nel posticipo giocato allo stadio “Zini”. La sconfitta ha aggravato la posizione dei grigiorossi, ora a quattro punti dalla zona salvezza. La classifica è cambiata, e il prossimo turno si prospetta decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. La partita ha visto i biancocelesti prevalere nel secondo tempo, portando a casa i tre punti.

La Lazio batte 2-1 la Cremonese nel posticipo della 35esima giornata di Serie A nel match disputato allo stadio “Zini” di Cremona e mette nei guai i grigiorossi, ora a -4 dalla zona salvezza. Al vantaggio dei padroni di casa con Bonazzoli al 29esimo, hanno replicato Isaksen al 53esimo e Noslin al 92esimo. In classifica i biancocelesti salgono all’ottavo posto con 51 punti mentre i grigiorossi restano fermi a quota 28 in 18esima posizione. Un periodo nerissimo per la Cremonese, che da dicembre 2025 ha vinto una sola partita – quella in trasferta contro il Parma per 0-2 il 21 marzo -, poi 15 sconfitte e 5 pareggi. Un bilancio decisamente insufficiente per la formazione lombarda, che ora vede allontanarsi la salvezza dopo la vittoria del Lecce sul campo del Pisa di venerdì sera per 1-2.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cremonese crolla con la Lazio e si allontana dalla zona salvezza: ora è durissima. La nuova classifica e il calendario Lazio-Cremonese, Sarri: Situazione infortuni sta diventando drammatica Notizie correlate Calcio, la Fiorentina passa a Verona e si allontana dalla zona calda della Serie A. Lazio bloccata dal ParmaGli anticipi del sabato della 31ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio sono significativi per la zona retrocessione: vittoria di platino della... Cremonese, la corsa salvezza passa dalla sfida con la Lazio: Vardy è la speranzaQuattro mesi fa, poco prima di Natale, la Cremonese pareggiava 0-0 in casa della Lazio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Napoli dilaga, la Cremonese affonda; Napoli-Cremonese 4-0, il riscatto dei big nella notte show; Pagelle Napoli-Cremonese: McTominay e De Bruyne tornano a fare gli alieni. Hojlund straripante!; Sarri-Napoli, altro che fantacalcio: per i bookie crolla la quota del ritorno del Comandante. Vittoria di carattere della Lazio di Sarri: con la Cremonese finisce 2-1Alla rete di Bonazzoli rispondono Isaksen e Noslin nella ripresa: i biancocelesti ora pensano all'Inter di coppa Italia ... rainews.it Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la Lazio e Lecce a +4I biancocelesti rimontano lo svantaggio del primo tempo e ribaltano il match nel segno di Noslin. Esulta Di Francesco ... tuttosport.com La #Cremonese crolla a #Napoli: i grigiorossi restano a -8 dalla #Fiorentina. - facebook.com facebook