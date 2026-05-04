La città del Santo celebra Cristofori | pianoforti in piazza e Chopin in Sala dei Giganti

Domenica 3 maggio, nella città del Santo, si è svolta la quarta edizione del Cristofori Day, evento dedicato a Bartolomeo Cristofori, nato a Padova. La giornata ha previsto esibizioni di pianoforti in piazza e un concerto dedicato a Chopin nella Sala dei Giganti. La manifestazione ha coinvolto appassionati e cittadini, celebrando il musicista che ha rivoluzionato il mondo della musica con l’invenzione del pianoforte.

La città del Santo ha celebrato ieri, domenica 3 maggio, Bartolomeo Cristofori, il padovano che tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento inventò il pianoforte, con la quarta edizione del Cristofori Day. Una giornata di musica diffusa nel cuore della città, promossa dall’Associazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Padova, debutto inedito: i giganti dell’elettronica a Sala dei Giganti? Cosa sapere Jim O’Rourke e Christian Fennesz suonano sabato 2 maggio alla Sala dei Giganti. Israele, cardinale Pizzaballa celebra la messa del Sabato Santo nella Basilica del Santo SepolcroIl Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha presieduto la Veglia pasquale del Sabato Santo nella Basilica del Santo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Padova Marathon 2026: la città del Santo corre verso il futuro; TEDxPadova fa Boom!: idee, innovazione e gentilezza si preparano ad accendere la città del Santo; Fede, devozione, colori e tradizioni: la città pronta ad accompagnare Sant'Efisio; La città di Fossano si riconosca fraterna e solidale sull’esempio del santo patrono. Fossano ha celebrato il santo patrono San Giovenale [FOTO e VIDEO]Una Città degli Acaja colma di persone durante la processione, la santa messa in Duomo e il corteo finale per le principali vie del centro. Il monsignor Migliore ha concelebrato la messa con il vescov ... targatocn.it La chiesa di San Francesco di Paola a Cosenza, dove la memoria del santo abita ancora la pietraNel centro storico uno dei complessi religiosi più significativi della città: dalla grotta legata alla tradizione del santo alle opere tra Rinascimento e Barocco ... cosenzachannel.it Buon inizio di settimana con questa foto di @Santo Zappala dal nostro gruppo @Oggi nel Varesotto Riconoscete queste acque - facebook.com facebook H. 20:20 Santo #Rosario per la #Pace in collegamento con la Chiesa dell'Adorazione Perpetua - Firenze x.com