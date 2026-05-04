La Cattedrale di Palermo con le nuvole in 3D | Con l' intelligenza artificiale resta sempre immensa

Dopo un episodio di pioggia, la Cattedrale di Palermo si è mostrata sotto un cielo di nuvole tridimensionali, dense e scolpite. Le nuvole, visibili grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale, hanno creato un effetto di profondità e tridimensionalità molto evidente. Questa rappresentazione digitale ha trasformato il volto della chiesa, evidenziando come le immagini generate da AI possano modificare la percezione di un monumento storico.

Dopo la pioggia, la Cattedrale si rivela sotto un cielo di nuvole tridimensionali, dense e scolpite. Quel velo umido lascia spazio a forme incredibili, quasi a voler insegnare che ogni temporale porta con sé non solo scariche, ma anche una nuova profondità nel nostro sguardo. È un respiro.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Leggi anche: Le migliori app di intelligenza artificiale per smartphone nel 2026: AI sempre con te Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il rione Danisinni e le Catacombe di Porta D’Ossuna: itinerario alla scoperta del cuore segreto di Palermo; Cuneo: uno sguardo sul presente tra Costituzione, pace e giustizia sociale; Palermo, meta romantica per le nozze da sogno di Dua Lipa; Nozze da fiaba a Monreale tra Charlie Forte e Georgie Wright, tutte le foto. Applauso accoglie la bara di Paolo nella cattedrale di PalermoNella cattedrale di Palermo è stata accolta da un fortissimo applauso la bara di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso domenica scorsa con un colpo di pistola. La madre, Fabiola Galioto, il padre ... ansa.it Sport: Csi Sicilia, festeggia 80 anni. Il villaggio dello Sport nel sagrato della cattedrale di Palermo con 250 giovani da tutta la regione250 giovani da tutta la Sicilia animeranno sabato 13 settembre il Villaggio dello sport che si svolgerà nel sagrato della Cattedrale di Palermo. L’evento è organizzato in occasione della celebrazione ... agensir.it TOMBA ALLA CATTEDRALE di FEDERICO II Palermo - Foto di Salvatore Di Blanda - facebook.com facebook