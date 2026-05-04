Juventus ci risiamo | col Verona ennesimo suicidio sportivo
La Juventus torna a deludere dopo il pareggio con il Verona, ripetendo errori e mancanze offensive. La squadra ha avuto diverse occasioni da rete ma non è riuscita a concretizzarle, subendo anche alcune sfortunate circostanze che hanno influenzato l’esito della partita. La prestazione ha riacceso i dubbi sul percorso in campionato e sulle chance di qualificazione in Champions League. La squadra dovrà affrontare prossimi impegni con maggiore attenzione.
Una Juventus sprecona e sfortunata: il pareggio con il Verona e i fantasmi da Champions. Il solito copione, lo stesso amaro finale. All’Allianz Stadium va in scena l’ennesima replica di un film che i tifosi bianconeri hanno imparato a conoscere fin troppo bene in questa stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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