Juventus ci risiamo | col Verona ennesimo suicidio sportivo

La Juventus torna a deludere dopo il pareggio con il Verona, ripetendo errori e mancanze offensive. La squadra ha avuto diverse occasioni da rete ma non è riuscita a concretizzarle, subendo anche alcune sfortunate circostanze che hanno influenzato l’esito della partita. La prestazione ha riacceso i dubbi sul percorso in campionato e sulle chance di qualificazione in Champions League. La squadra dovrà affrontare prossimi impegni con maggiore attenzione.